Dopo il ko a lione Olimpia male in Eurolega | ora la priorità passa al campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Con la sconfitta (foto) di venerdì sera a, molto difficilmente Milano riuscirà a partecipare ai play-in didato le speranze di agganciare il decimo posto solo per lo più matematiche. Per i biancorossi, quindi, ildiventa unacon la formazione allenata da Ettore Messina che oggi riceve Varese in un derby lombardo tra club che in questo finale di stagione devono riscattare quanto fino a qui non ha funzionato. Le altre gare: Reggio Emilia-Trento 77-75. Oggi: Napoli-Treviso, Milano-Varese, Brindisi-Cremona, Scafati-Venezia, Pistoia-Tortona, Pesaro-Brescia. La classifica: Brescia 32; Virtus Bologna 30; Milano e Venezia 28; Reggio Emilia 24; Napoli 22; Tortona, Scafati e Trento 20; Pistoia e Cremona 18; Varese e Sassari 16; Treviso 12; Pesaro 10; Brindisi 8.