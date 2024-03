Dopo il cantiere Esselunga | il tunnel Tav A Firenze partono i lavori con danni a binari ed edifici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) di Ilaria Agostini e Tiziano Cardosi Non solo il, con cinque operai morti. A, un altro importanteaccende il malcontento: lo scavo dei dueTav che interferiscono con i cantieri della tranvia e mettono in crisi la stabilità deglisoprastanti il passaggio della talpa. Il doppio, che da Campo di Marte confluisce nella faraonica stazione Foster permette di bypassare Santa Maria Novella. È un vecchio progetto, concepito oltre venticinque anni fa, sostenuto (non senza contraddizioni) da Regione Toscana, e dai sindaci Renzi e Nardella. Le criticità dell’opera, denunciate da anni dal comitato NoTav, sono state sottovalutate sia dai tecnici, sia dai politici: un’infrastruttura che, comunque vada, ...