Dopo disabili e cronici i tagli del Pirellone affossano anche le Rsa

"La proposta di Valditara di creare Classi separate per bambini di origine straniera non si chiama “potenziamento” come dice il ministro ma si chiama ... (orizzontescuola)

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – cronista per i disabili dopo aver denunciato i disservizi in uno stadio. É la storia di Mattia Abbate, 35 anni, Cavaliere ... (calcioweb.eu)

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - cronista per i disabili dopo aver denunciato i disservizi in uno stadio. É la storia di Mattia Abbate, 35 anni, Cavaliere ... (liberoquotidiano)

Alla media De Filippo di Brugherio (MB), si è appena conclusa la Life Week, una settimana dove i ragazzi sono andati “a scuola di emozioni”, incontrando ... (iodonna)

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 16 febbraio 2024 - Taglio del nastro speciale oggi in via Cesare Battisti 44 a Sant'Angelo Lodigiano. È stato inaugurato, tra la ... (ilgiorno)