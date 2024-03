Dopo di Noi come Ottenere il Contributo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) L'Aquila - Approvato l'Avviso pubblico e lo schema di domanda per l’accesso ai contributi del fondodi noi, a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere su risorse Regionali 2020. "E' un passo fondamentale per la tutela delle persone con gravi disabilità in situazioni in cui il supporto familiare viene a mancare. Per l’amministrazione comunale e il mio assessorato, l’obiettivo principale è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza alle persone con disabilità, consentendo loro di continuare a vivere in contesti il più possibile vicini alla casa familiare, anche quando i genitori non sono più in grado di prendersene cura” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. “L’approvazione dell’Avviso Pubblico, lo schema di domanda e la Determinazione dirigenziale per l’accesso ai ...