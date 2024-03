Donne al comando | non solo di auto In pista con ‘Wow Women Motor’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024)alla guida: dai comandi dei carri dell’Esercito a quelli dei mezzi navali della Marina e della Guardia di finanza, passando per gli aerei dell’Aeronautica e degli elicotteri della Polizia di Stato, fino ad arrivare alle moto dei Carabinieri e ai treni ad alta velocità di Italo. Saranno loro le protagoniste dell’incontro ‘Dal mondo delle forze armate, forze dell’ordine e dalla realtà dei trasporti, lealla guida in Italia’, promosso da Città dei Motori, la rete Anci del made in Italy motoristico, che si terrà a Imola l’8 marzo. L’appuntamento è per le 16 nella sala museo dell’dromo, nell’ambito della seconda edizione di WowMotor, l’evento organizzato da Comune e Formula Imola dedicato allee che, partendo dall’motive, vuole essere una giornata di ...