Donna ritrovata senza vita | nuovo colpo di scena | ha lasciato un biglietto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 3 marzo 2024)ed importantediin merito a questa vicenda: prima di sparire haunNuovi ed importanti colpi diquelli che arrivano direttamente da Ischia dove, in questi ultimi giorni, non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come protagonista Antonella Di Massa. Ci stiamo riferendo alladi 51 anni che è statadopo poche settimane in cui aveva fatto perdere completamente le sue tracce. A ritrovare il suo cadavere gli inviati della trasmissione “Chi l’ha visto?“. E’ sempre più mistero sulla...