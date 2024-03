Domenica In | retroscena sull’intervista a Barbara d’Urso | “Niente panni sporchi”

(Di domenica 3 marzo 2024) Per mesi ci siamo chiesti in quale programmasarebbe andata a rilasciare la sua prima intervista dopo l’addio a Mediaset. La Venier e Francesca Fagnani hanno invitato ufficialmente Carmelita e qualche giorno fa Zia Mara ha annunciato chesarebbe stata sua ospite aIn. Venerdì scorso laha anche pubblicato un countdown e finalmente il grande giorno è arrivato. Ma di cosa parlerà la conduttrice dalla sua cara amica? Davide Maggio ieri notte ha rivelato un, pare infatti che non assisteremo ad un ‘lavaggio dei’: “Per la cronaca, domani aIn non ci sarà alcun lavaggio di“. Dalla Rai – molto genericamente – fanno sapere ...

Non ci dovrebbe essere un'altra Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice si ferma alla quindicesima edizione, quella del record. Nemmeno Pippo ... (tvpertutti)

La puntata di Domenica In trasmessa ieri da Sanremo è destinata a far discutere. dopo l’intervento di Ghali durante la finale, messaggio dove chiedeva lo stop ... (caffeinamagazine)

Volo a vela, Rieti vince la sfida con Vinon: i Mondiali del 2027 si fanno in città. Tuti i retroscena: RIETI - Rieti si aggiudica la 41esima edizione dei Campionati del mondo di volo a vela in programma nel 2027. Per la terza volta nella sua storia - dopo già le due edizioni iridate ...ilmessaggero

Il treno per Kiev. Su Camera con Vista su La7: Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia Vista e in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non ve ...ilgiornale

Nadal-Alcaraz, dove vedere il Netflix Slam a Las Vegas: Gabe Spitzer vicepresidente di Netflix: «È la nostra seconda diretta e ne faremo altre, seguiamo anche Sinner e Berrettini. Racconteremo anche Marcell Jacobs ...corriere