(Di domenica 3 marzo 2024) Da Barbara D'Urso a Luisa Ranieri su Rai1 Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta ain apertura di 'In', in onda3 marzo alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ospite anche l’attrice Luisa Ranieri, che interverrà per presentare la serie

Per mesi ci siamo chiesti in quale programma Barbara d’Urso sarebbe andata a rilasciare la sua prima intervista dopo l’addio a Mediaset. La Venier e Francesca ... (biccy)

Al Bentegodi ci sono punti salvezza in palio per Verona e Sassuolo, entrambe a 20 punti insieme al Cagliari, un mezzogiorno nel quale nessuna delle due ... (infobetting)

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier in apertura di ' Domenica In', in onda oggi ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier in apertura di ' Domenica In', in onda oggi Domenica 3 marzo alle 14 su Rai ... (periodicodaily)

Mestre. Aggredito in via Piave mentre torna a casa a piedi: colpi in testa e in faccia, poi pugni e calci: MESTRE - Stava rincasando a piedi dopo aver passato la serata con amici. Ancora qualche centinaio di metri e avrebbe svoltato per la strada che conduce al suo appartamento. Invece succede quello che ...ilgazzettino

Per i fan di Putin in Occidente è più facile prendersela con i "media sponsorizzati" che riconoscere di aver torto: parliamo di Alexei Navalny: molti esperti si interrogano su chi avesse avuto la convenienza della sua "eliminazione". I pareri si dividono, ma fan capire che le responsabilità non sono unicamente di ...ilgazzettino

Domenica In, chi sono gli ospiti di Mara Venier oggi: (Adnkronos) - Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier in apertura di 'Domenica In', in onda oggi Domenica 3 marzo alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi ...reggiotv