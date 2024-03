Domenica In | Barbara D’Urso | “Non voglio fare guerra | ma non ho ancora elaborato la maniera terribile con cui sono stata strappata dalla mia vita”

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo nove mesi di assenza dal piccolo schermo,è tornata in tv rilasciando un’intervista esclusiva a Mara Venier nell’odierno appuntamento conIn. “voluta entrare un giorno prima perché ho iniziato qua, il mio cuore è iniziato in Rai“, ha esordito l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ha poi raccontato cosa ha provato dopo l’addio a Mediaset: Avevo 19 anni.22 anni in Rai e ritornare qui, nello studio dedicato a Fabrizio Frizzi, è stato molto emozionante. Lati sorprende sempre. Io sto bene,serena. Professionalmenteserena, ho una famiglia stupenda. Non hoil lutto, quello che mi è accaduto e la...

