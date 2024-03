DIVISIONE REGIONALE 1 Artusiana | niente impresa sul campo della capolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Arriva un ko per l’Forlimpopoli, che nell’anticipo di1, cade 73-65 (25-21; 39-29; 53-49) sulBudrio. Dopo un buon avvio, sono i padroni di casa ad allungare volando fino sul +10 del secondo quarto, grazie a un’ottima difesa e alle iniziative degli esterni. Dopo la pausa lunga, però, i ragazzi di coach Marcello Casadei riescono a rimettersi in scia, guidati da un positivo Agatensi. Budrio non trema, così negli ultimi 10’ si rimette avanti, guidando in porto senza troppi patemi un match che complica ulteriormente la strada verso i playoff di Cristofani e compagni. Tabellino: Gorini 7, Valgimigli, Giunchedi ne, Cristofani 16, Piazza 6, Lanzoni 6, Vadi, Betti ne, Agatensi 20, Colombo 10. All. Casadei.

