Diffidati Atalanta-Bologna | i rossoblù a rischio squalifica in vista dell’Inter

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilè pronto a prendere parte a due impegni di alto livello che misureranno limiti e ambizioni della squadra di Thiago Motta. Prima la squadrasarà impegnata al Gewiss Stadium contro l’, poi ospiterà l’Inter al Dall’Ara. Nella corsa Champions Zirkzee e compagni hanno il vantaggio di non giocare le coppe europee, ma il temaresta d’attualità in casa. Sono due i calciatori: Riccardo Calafiori e Alexis Saelemaekers. Lo stesso Thiago Motta inoltre con un giallo di troppo sarebbe costretto a saltare l’impegno da ex contro l’Inter.: Calafiori, Saelemaekers, Thiago Motta SportFace.

Si apre un intenso ciclo di partite per l’Atalanta, che ieri ha scoperto la sua prossima avversaria in Europa League: lo Sporting Lisbona, già affrontato ai ... (sportface)

Scalvini rimane in dubbio per Inter-Atalanta, recupero in programma domani. Il difensore, alle prese con un problema alla spalla, sarà valutato oggi. ... (inter-news)

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per ... (inter-news)

Serie A: alle 18 in campo Atalanta-Bologna LIVE: Tutto esaurito al Gewiss Stadium e quattro Diffidati da gestire per lo spareggio-Champions col Bologna, sapendo che tre giorni più tardi a Lisbona ci si gioca l'ottavo di andata di Europa League con ...ansa

Diffidati Juve contro il Napoli: un titolarissimo a rischio squalifica per l’Atalanta: Diffidati Juve contro il Napoli: un titolarissimo a rischio squalifica per l’Atalanta! Rischio cartellino giallo C’è un diffidato in casa Juventus in vista del match in trasferta contro il Napoli camp ...juventusnews24

Inter-Genoa, Augusto sostituirà Bastoni. C’è Dumfries dal 1'. Sanchez in vantaggio su Arnautovic: Dopo i recuperi della 21^ di campionato, il giudice sportivo della Serie A ha inflitto una giornata di squalifica al giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni, che era diffidato. (Calcio Atalanta) Nel ...informazione