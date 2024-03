Diffidati Atalanta-Bologna | i bergamaschi a rischio squalifica in vista della Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) L’ospita ilnella ventisettesima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 3 marzo e vede di fronte le due squadre che al momento occupano quinta e quarta posizione. Quarantasei punti in classifica per gli uomini di Gasperini, due in meno di quelli di Thiago Motta. Una sfida tra maestro e allievo, entrambi intenzionati a dare continuità alla buona striscia di risultati del girone di ritorno. Un match incastonato in un calendario di ferro per l’, che dopo aver visitato due volte a distanza di tre giorni San Siro (1-1 col Milan e 4-0 con l’Inter) sfiderà in trasferta anche lanel prossimo turno (28° giornata). Non mancano i: Holm, Zappacosta, De Roon e Lookman sono i calciatori...