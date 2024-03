Dichiara redditi modesti possiede ville e alberghi | confiscati altri 4 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Gezim Sallaku, imprenditore 51enne albanese di casa sul Sebino, ex patron del Darfo Calcio, volto noto alle cronache giudiziarie, torna alla ribalta. Il Tribunale ne ha disposto la sorveglianza speciale per cinque anni – con obbligo di dimora dove risiede e divieto di uscire la sera – e una confisca da 4,5. Una misura impugnabile, che lo porta a un passo dalla cessione di tutti i suoi beni allo Stato. Le indagini della Gdf hanno corroborato la proposta accolta dai giudici delle pm Claudia Passalacqua e Claudia Moregola. Nella sentenza Sallaku è dipinto come "pericoloso socialmente", caratterizzato da una "spiccata e risalente nel tempo capacità di commettere reati di varia natura, principalmente con l’intento di trarre profitto dalla sua attività delittuosa". Plurindagato, con alle spalle precedenti variegati, tra il ’97 il 2020 avrebbe maturato una ...