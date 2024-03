Di Bello | la moglie sbotta | “Ci sono la sua forza e la sua dignità che nessuno riuscirà mai a cancellare Non posso…”

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo questi ultimi due giorni di polemiche, l’arbitro brindisino Marco Di, ha ricondiviso tramite le storie di Instagram, la lettera dellaCarla, che ha scritto una lettera dopo le tantissimae critiche per la sua direzione arbitrale in Lazio-Milan. Di seguito vi proponiamo le sue parole: “Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dall'Olimpico ai social, Di Bello continua a far discutere. E l'AIA...: Il post di Marco Di Bello continua a far discutere sopattutto i social. In molti inizialmente hanno pensato che il profilo del fischietto di Brindisi fosse fake. Basta investigare un po' per scoprire, ...lalaziosiamonoi

Lazio-Milan, arbitro Di Bello nel mirino: la difesa della moglie: "Basta odio e violenza". La moglie dell'arbitro Marco Di Bello, Carla Faggiano, ha scritto una lettera che il direttore di gara ha ricondiviso tramite le storie di Instagram. La moglie del direttore ...adnkronos

Lettera della moglie dell'arbitro Di Bello: riflessioni sull'accanimento mediatico dopo Lazio - Milan: Riceviamo e pubblichiamo la lettera della signora Carla Faggiano, moglie dell'arbitro DI Bello, al centro nelle ultime ore di un vero e proprio “accanimento mediatico”, dopo la partita Lazio-Milan, co ...brindisisera