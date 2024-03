Di Bello è «un arbitro finito» | gli errori in Lazio-Milan hanno demoralizzato pure Rocchi CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) L’onda lunga del caso Di. Il Corriere dello Sport scrive di una carriera dasull’orlo del precipizio. La sua carriera poteva finire dopo. Tuttavia, i dirigenti arbitralideciso di fermarlo per un mese, poi ripartirà dalla B. Ritornerà, forse, in A solo a fine campionato. Per la Can e l’Aia, Diè «un» Le prime reazione che arrivano dall’Aia non sono certo positivo. L’che ha direttoè stato bocciato su tutta la linea: «Un» commentavano (anche con dispiacere) nelle segrete stanze della CAN e dell’AIA. Troppo quello che ha combinato. Per tornare in campo bisognerà aspettare una mesata. ...