Denis Villeneuve al lavoro su quattro progetti | di cui uno in gran segreto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 3 marzo 2024), regista di Dune parte uno e due, dice di avere in cantiere già, uno di questi rimane ancora. Riguardo agli altri sappiamo che sta già lavorando a Dune: Messiah, che adatterà il romanzo Messia di Dune, e gli altri lavori saranno un remake di Cleopatra e ad un adattamento del famoso romanzo di fantascienza Rendezvous with Rama. Riguardo al progettolo stesso regista ha affermato: “Uno di questi è un progettodi cui non posso parlare ora, ma che deve vedere la luce molto presto“. Abbiamo qualche supposizione, potrebbe essere lo stesso film che ha a che fare con il tempo e lo spazio a cui Eric Roth aveva accennato l’anno scorso, o forse si tratta del prossimo Bond, ma per il momento il regista vuole lasciare il ...