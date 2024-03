Delusione Ascoli | contro la Reggiana finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)Piceno, 3 marzo 2024 - Un pareggio che sa quasi di sconfitta. Da ieri sera non è più peccato iniziare ufficialmente a parlare di possibilità playout. L'stecca in maniera clamorosa la gara che avrebbe dovuto dare quello slancio necessario per accorciare proprio sullae tornare a mettere nel mirino una posizione utile per la salvezza diretta. Al Del Duca invece tutto ciò non accade affatto. I bianconeri sono troppo prevedibili e negli ultimi trenta le evidenti fatiche emergono ancora. Lo 0-0 così diventa inevitabile, soprattutto dopo l'espulsione di Viviano nella ripresa. Nel finale addirittura a salvare il salvabile tocca al portiere colombiano Vasquez con un intervento fondamentale su Fiamozzi. L'andamento dell'inha lasciato deluse le aspettative di tutti. Sugli spalti c'era voglia di ...