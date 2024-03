Delegati di Hamas | Qatar e Usa al Cairo per negoziare su Gaza

(Di domenica 3 marzo 2024) Rappresentanti di, dele degli Stati Uniti si trovano alpersu tregua e rilascio ostaggi a, secondo quanto scrivono media vicini al governo dell'Egitto. Varie fonti dirette dell'Egitto, Paese che ha assunto un ruolo primario di mediazione nel conflitto fra Israele einsieme ae Stati Uniti, hanno confermato l'arrivo delle delegazioni per i colloqui, a cui di normanon partecipa direttamente. Nessun rappresentante di Israele si è visto arrivare oggi al. La prima ad arrivare questa mattina è stata la delegazione statunitense, seguita da quella del. Entrambe sono state accompagnate con molte auto di scorta nel segretissimo luogo dell'incontro. Al ...

Regione Lazio – Delega all’Università per l’assessore Luisa Regimenti: gli obiettivi: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di conferimento della delega all’Università all’assessore Luisa Regimenti. La delega va ad aggiungersi a quelle al Personale, ...informazione

Hamas si recherà a Mosca per colloqui di pace: Il gruppo palestinese Hamas si recherà a Mosca per colloqui sulla guerra a Gaza. La Russia cerca di fare da mediatore per la pace.periodicodaily