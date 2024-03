Deep Impact | tutto quello che c’è da sapere sul film su La7

(Di domenica 3 marzo 2024): trama, cast e streaming delsu La7è ilin onda questa sera, domenica 3 marzo 2024, alle ore 21.15 su La7. Si tratta di undel 1998 diretto da Mimi Leder e prodotto da Steven Spielberg. Narra delle vicende che precedono lo schianto di una cometa sul pianeta Terra, soggetto estrapolato dalMeteor del 1979. Vediamo insieme trama e cast del. Trama Ilè la storia di una strana cometa che sembra stia per schiantarsi sulla Terra.ha inizio quando Leo Beiderman (Elijah Wood), un adolescente che ama l’astronomia, scopre uno corpo celeste mentre sta guardando il cielo col telescopio. Quando il ragazzino avvisa il suo insegnante, l’uomo decide di ...

Due mostri sacri come Robert Duvall e Morgan Freeman basterebbero già di per sé a consigliare la visione di Deep Impact , ma agli straordinari interpreti sopra ... (superguidatv)

Deep Impact: tutte le curiosità sul film con Robert Duvall e Morgan Freeman: Due mostri sacri come Robert Duvall e Morgan Freeman basterebbero già di per sé a consigliare la visione di Deep Impact, ma agli straordinari interpreti sopra citati, e non sono i soli, questo film ...superguidatv