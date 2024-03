(Di domenica 3 marzo 2024) Un pomeriggio tradele té. Si presenta così l’iniziativa di oggi alle 15.30 al Centro socioculturale Coop, nella galleria di via Repubblica. È un incontro dedicato alla scoperta delladelcon l’insegnante Alessia Mauri, in compagnia di dolci e té tipici del Marocco. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutte le donne, a cui si raccomanda di portare un foulard o pareo e un abbigliamento comodo. L’iniziativa è organizzata con l’azienda consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, Hub Novate e progetto Sai.

Belen Rodriguez continua ad essere nel mirino del gossip per via della sua turbolenta love-story. Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, si è iniziato a ... (dailynews24)

Danza del ventre e tè marocchino: Un pomeriggio dedicato alla Danza del ventre e al té marocchino al Centro socioculturale Coop, con l'insegnante Alessia Mauri. Iniziativa gratuita per tutte le donne, organizzata da Comuni Insieme, Hu ...ilgiorno

Serena Carradori stella di Disneyland Paris: "Il mio sogno è sempre stato il musical" Una pistoiese a Disneyland Paris per esibirsi sul palco del parco a tema francese. Serena Carradori sarà la voce solista nello spettacolo che la scuola di ...lanazione

Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino: Dopo anni di separazione e un’esistenza lontana dalle luci del varietà, la coppia si incontra nuovamente ... Amelia e Pippo riscoprono il loro antico sentimento e si esibiscono in un’ultima Danza, per ...ilmessaggero