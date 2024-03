(Di domenica 3 marzo 2024) Si può. A leggere le cronache e soprattutto a vedere le immagini, per una volta l'american dream, il, parte da un lotto di case popolari dellae si realizza con alle spalle il camino bello ardente dello Studio ovale allaBianca

Dalla Garbatella a Washington. Il sogno americano di casa nostra: A diventare una prova della sua capacità di saper gestire interno ed esteri manca davvero poco. E per una ragazza partita Dalla Garbatella, è davvero tanto. Ma anche per chi ora può sognarlo.ilgiornale

Droga nell'aria a Roma, a Cinecittà il picco più alto. I residenti: «Non stupisce, c'è chi sniffa anche per strada»: Lo stupore è un sentimento che non ha spazio negli sguardi di chi abita a Cinecittà e dintorni. Con il tempo si è acquisita una certa abilità a riconoscere non ...ilmessaggero

Quali sono i quartieri più richiesti d’Italia per comprare casa: i primi quattro sono a Roma: Tra i quartieri più richiesti d'Italia per comprare casa, i primi quattro si trovano a Roma: al primo posto c'è Prati, seguito dal centro storico della ...fanpage