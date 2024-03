Dal concordato preventivo le risorse per il nuovo fisco  

Il concordato preventivo legittima l’evasione fiscale Leo allontana le critiche: “È una misura a beneficio di tutti”: In un intervista al Giornale, il viceministro dell’economia Maurizio Leo fa il punto sul concordato preventivo, spiegando perchè non è una riforma che può aiutare l’evasione fiscale.quifinanza

"Giù le tasse fino ai 50mila euro": A conferma della nostra attenzione sul tema». Qual è la previsione di introiti che l'amministrazione fiscale si attende dal concordato preventivo «Rimango dell'idea che non sarebbe corretto giocare ...ilgiornale

Arriva il modello per il concordato preventivo biennale: Sono stati approvati i modelli fiscali per il 2024, con novità sulle detrazioni per i familiari a carico e sulle dichiarazioni del 730. Scadenza per il pacchetto Redditi, Irap e Cnm fissata al 15 otto ...quotidiano