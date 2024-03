Da Past Lives a Normal People | se il cinema e le serie seguono il filo del rimpianto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 3 marzo 2024) Cosa hanno in comune titoli come, One Day e Prima del tramonto? Oltre a essere opere imperdibili, tutte vivono del sentimento del rimorso e di un amore che potrebbe essere, ma che non lo è (stato). Sefosse una canzone, sarebbe un brano di Lucio Dalla: una coperta di parole con cui riscaldarsi dal freddo del rimorso, della distanza, del ricordo che svanisce. Come le canzoni di Lucio, anche il film di Celine Song si alimenta del sapore della possibilità, di ciò che poteva essere ma che forse non sarà più. Un oggetto che ti scivola tra le mani senza possibilità di riafferrarlo; una sospensione eterna, mentre il tempo scorre, gli occhi incrociano altri sguardi e il cuore inizierà a battere al ritmo di altre vite. Ci sarà l'intrusione di un ricordo, ...