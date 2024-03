Da applausi la squadra di Fondati Corridonia | scatto nei playoff

(Di domenica 3 marzo 2024) 2 ELPIDIENSE CASCINARE 0 : Mazzocca, Marinelli, Mariani, Cesca, Romagnoli, Del Moro, Garbuglia (14’st Piccinini), Ciucci (31’ st Marcelletti), Cornero (45’st Galdenzi), Ruzzier, Monti (22’st Ogievba). A disp.: Piergiacoli, Bigoni, Bontempo, Macchiati, Zazzetti. All.:. ELPIDIENSE CASCINARE: Pedol, Rapaccini (15’st Orazi), Marcantoni, Catinari (1’st Mandorlini), Ciaramitaro, Tarulli, Giandomenico, Marozzi, Garbuglia (37’ st Amadio), Cingolani, Tempestilli (1’st Cuccù). A disp.: Domenicucci, Micucci, Battistini, Filippi, Orazi. All.: Rossi. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 31’ Cornero, 38’ st Ogievba. Note. Ammoniti: Cornero, Rapaccini, Marcantoni, Catinari, Tarulli e Cuccù – angoli 1 a 3 – tempi di recupero 2 + 5. Con una prestazione molto gagliarda la formazione allenata daha battuto con un risultato all’inglese ...

Luca e Alex, applausi che valgono la top 15 nella WCSL. Odermatt infinito: 'Sempre un'emozione nuova': Che due giorni per De Aliprandini e Vinatzer sulle nevi di Aspen, giganti che rilanciano la squadra intera tra le porte larghe anche se Della Vite e Borsotti si giocheranno l'acceso alle finali solo a ...informazione

Tifosi del Napoli contro Leao: la risposta di Rafa è da applausi (FOTO): Alcuni presunti tifosi e appassionati di calcio se la prendono con Rafa Leao sui social dopo Lazio-Milan. Pronta la risposta del numero 10.milanlive

Serie A: i tifosi della Roma in attesa della squadra prima della sfida col Monza: vale anche per i tifosi giallorossi che si sono assiepati sfidando la pioggia fuori dall’albergo di Agrate Brianza che ha ospitato la squadra. Con una buona dose di scaramanzia e tanti applausi per ...ilcittadinomb