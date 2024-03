Crozza Calenda costretto a parlare con Conte | “Dopo la Sardegna | mi tocca andare dai 5 Stelle con la coda tra le gambe”

(Di domenica 3 marzo 2024) Nell’ultima puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, nei panni di Carlochenon essere riuscito a fare eleggere nessuno inora prova a fare l’ennesimo passo indietro: “Dovròcon! Si rende conto che dovròcoi 5che ho detto che i 5bisogna cancellarliche ho detto che per me sono gas che ha inquinato la politica e verrà disperso. Si rende conto della quantità di cazzate che ho detto?”“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

