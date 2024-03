Cronaca di un sabato sera a Milano | 12 aggressioni | 15 incidenti stradali e 18 intossicazioni etiliche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Ogni, per gli operatori sanitari di, è un incubo. Per chi lavora in ospedale o sulle ambulanze è il turno peggiore della settimana. Dalle 21 dialle 6 di mattina di domenica, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza – l’ente che coordina tutti i soccorsi – ha dovuto gestire più 80 interventi nella sola città metropolitana: di solito sono una trentina. Il bilancio comprende 12, 15e 18. Fortunatamente non ci sono stati decessi, ma in alcuni interventi persi è reso necessario un trasporto d’urgenza in ospedale e bei pronto soccorso milanesi si è registrato un picco di accessi.e alcolici Tra gli ...