Crolla il muro della chiesa sull’Altipiano di Asiago | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Vicenza, 3 marzo 2024 –ildi contenimento di unasull'Altopiano di. Dopo l’emergenza maltempo dei giorni scorsi, nel Vicentino iniziano gli smottamenti del terreno per effetto delle forti piogge. È quello che è successo a Gallio, dove stanotte è ceduta partemuratura del sagrato, almeno una decina di metri. Fortunatamente,a persona è rimasta coinvolta. Frane nel Parmense: centinaia di abitanti isolati in Appennino Cosa è successo Probabilmente a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, èta una partemuratura di contenimentodi Gallio, nel Vicentino. Il crollo è avvenuto lungo la via Generale ...