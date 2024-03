Cricket | l’Italia batte Vanuatu e si qualifica alla World Cup Challenge League!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Obiettivo centrato per la Nazionale italiana dinel terzo ed ultimo incontro della fase Super Six dei play-off dellaCup: a Bangi, in Malesia, gli azzurri regolano, sconfitta per 105/8-102, imponendosi per 2 wickets endosi per la fase successiva della manifestazione. Da sottolineare le prestazioni al lancio di Nicholas Maiolo e Jaspreet Singh, con 2 eliminati a testa, mentre in battuta si mettono in mostra lo stesso Nicholas Maiolo con 33 runs, Rakibul Hasan e capitan Gareth Berg, con quest’ultimo che mette a segno il colpo decisivo per la vittoria. Nella sfida tra le due squadre giàte il Kuwait liquida la Tanzania per 296/9-145, vincendo per 151 runs, mentre nel match reso ininfluente dal risultato ...