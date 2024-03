Cresce l’interesse per la nuda proprietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) In Italiaper l’acquisto di immobili in: è infatti aumentato del 34% rispetto al 2019 nonostante la crescita del prezzo medio al metro quadro del 6,3%. Attualmente per una casa inbisogna spendere circa 2.267 euro al metro quadro. È quanto emerge dallo studio elaborato da Immobiliare.it, che ha indagato l’andamento dei principali indicatori di mercato per le soluzioni offerte inrispetto al 2019.