Cpr di Ponte Galeria | esplosa bomba carta | fiamme e proteste dei migranti

(Di domenica 3 marzo 2024) Caos nel Cpr didurante un presidio del gruppo anarchico Huryia a sostegno degli ospiti: fumo e materassi bruciati per protesta.durante un presidio a sostegno dei residenti del centro – corrieredellacittà.com Tensione alle stelle al Cpr didi Roma nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Il centro è tornato protagonista, dopo ledelle ultime settimane per il suicidio di Ousmane Sylla, di una nuova rivolta dei residenti, esagitati a causa delle condizioni insalubri all’interno della struttura. Durante un presidio del movimento Hurya a sostegno degli ospiti del centro si sono surriscaldati gli animi, con momenti di caos sia all’esterno della struttura, che all’interno durante la manifestazione di ...

