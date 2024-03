Cosenza-Catanzaro | Serie B | derby calabrese bollente | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) È undi Calabria di grandissima importanza quello di scena oggi allo Stadio San Vito difra. I padroni di casa sognano l’ingresso in zona playoff per continuare la propria stagione da sogno, mentre gli ospiti sono all’ultima chiamata per non perdere troppo contatto dalla top 4, che vorrebbe diremente secondo turno playoff. Il fischio d’inizio a, valevole per la 28esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Una sola vittoria nelle ultime 5 per il, che nel turno infrasettimanale ha però fermato la corsa della capolista Parma (1-1 al Tardini) ritrovando convinzione dopo il 2-1 interno subito venerdì ...