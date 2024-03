Cosenza-Catanzaro | infortunio per l’assistente e trasporto in barella

(Di domenica 3 marzo 2024) E’ in corso una nuova giornata del campionato di Serie B e una sfida di grande interesse è il derby tra. Le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti e la stagione è ancora in grado di regalare sorprese. Episodio curioso nel primo tempo: il primo assistente è stato costretto ad abbandonare il campo ine al suo posto è subentrato il quarto uomo. Al minuto 26è rimasto a terra in seguito ad una caduta durante un contropiede dei padroni di casa. Il gioco è rimasto fermo per circa 10 minuti.ha riportato un problema al ginocchio. L'articolo CalcioWeb.

Infortunio choc e big match sospeso: ecco cosa è successo: In Italia non è solo il giorno di Napoli-Juventus ma anche, in Serie B, di Cosenza-Catanzaro. Una partita fondamentale per entrambe le squadre con punti in palio pesanti sia per la promozione sia per ...calciomercato

Infortunio choc e big match sospeso: ecco cosa è successo titolo: In Italia non è solo il giorno di Napoli-Juventus ma anche, in Serie B, di Cosenza-Catanzaro. Una partita fondamentale per entrambe le squadre con punti in palio pesanti sia per la promozione sia per ...calciomercato

Cosenza-Catanzaro, infortunio per l'assistente: gioco fermo 10': Infortunio singolare nel corso della sfida tra Cosenza e Catanzaro, con il 1’ assistente Alessandro Cipressa di Lecce costretto ad abbandonare il campo in barella. Al suo posto è subentrato il 4’ ...gianlucadimarzio