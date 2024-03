Cosa sono le batterie sociali e perché ogni tanto si scaricano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024) Interagire con le altre persone è piacevole e ci fa sentire parte di una relazione, di un gruppo o di una comunità. Ma farlo si può tradurre anche in un enorme dispendio di energie e non sempre riusciamo a recuperarle velocemente. A chi non è mai capitato, dopo una chiacchierata con una persona oppure un’uscita con un gruppo di amici, di sentirsi stanco e con poca voglia di relazionarsi ulteriormente con qualcuno? Tranquilli, è del tutto normale e si può spiegare questo fenomeno con il concetto della “batteria sociale”. Tutti noi ne abbiamo una, chi più capiente e chi meno, ma cimolti casi in cui si esaurisce del tutto. ? Cos’è la batteria sociale Forse ve ne sarete già accorti: le relazioni interpersonali costituiscono un dispendio di energie e civolte in cui non abbiamo nemmeno le forze per interagire con gli altri. Le nostre relazioni ...