Corteo antirazzista in via Padova a Milano, la Polizia carica di nuovo i manifestanti: Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 marzo, il reparto Mobile della Polizia di Stato ha caricato i manifestanti che si sono riuniti in via Padova, alla periferia Nord di Milano, per una ...fanpage

Strage di Cutro: cinquanta tra familiari dei naufraghi e sopravvissuti saranno a Crotone dal 24 al 26 febbraio: Il programma della tre giorni di denuncia e memoria attorno alla strage del 26 febbraio 2023 promossa dalla Rete 26 febbraio. Sport inclusivo, iniziative artistiche, Corteo/dibattito e fiaccolata in ...meltingpot

Un anno dalla tragedia di Cutro, i superstiti tornano in Calabria: CROTONE – Circa cinquanta tra familiari delle vittime e superstiti del naufragio di Steccato di Cutro torneranno a Crotone per ricordare la tragedia del 26 febbraio 2023 con 94 migranti morti, tra i q ...quicosenza