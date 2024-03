Corso Vittorio Emanuele a Salerno | un blackout ferma lo shopping

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono diversi i negozi sull’arteria principale dellosalernitano,, che da questa mattina sono rimasti bloccati per unche ha sospeso l’erogazione dell’energia elettrica. Negozi al buio ma soprattutto impossibilitati a qualsiasi tipo di operazione legata anche all’assenza di elettricità per i registratori di cassa. Non sono ancora noti i motivi che hanno causato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. Ma squadre di operai sono al lavoro per tentare di risolvere nel breve tempo il problema. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Oggi pomeriggio la maratona rosa "Just the woman I am": in centro attesi in 30mila, deviati bus e tram: Le parole chiave di questa edizione: sport, prevenzione e divulgazione. La partenza è fissata per le 16 da piazza Vittorio Veneto, con arrivo in piazza San Carlo ...torinoggi

Commercio, dove volano le Aquile. Tutti i premi dei maestri del settore. Quattro dietro la vetrina da 50 anni: All’età di 88 anni, Neda Castiglionesi sarà la premiata più anziana, da oltre 50 anni anima del negozio di abbigliamento donna, intimo e merceria di Corso Vittorio Emanuele a Foiano della Chiana, aper ...lanazione

La manifestazione a Pisa: una risposta pacifica di 5 mila ragazzi: Gli studenti tornano in piazza dopo le manganellate di nove giorni fa, ma gli undici feriti nelle cariche della polizia non partecipano al corteo. Scritte e slogan, senza tensioni ...corrierefiorentino.corriere