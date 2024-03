Corsi abilitanti 30 e 60 CFU più del 55% concentrati tra Sicilia e Lazio Il 17% va a discipline musicali | 12 | 5% a STEM Quanti corsi per classe di concorso e in quali Università Tabelle e grafici

I Percorsi abilitanti rivolti agli aspiranti che vogliono conseguire il titolo per una classe di concorso della scuola secondaria stanno per partire. Manca ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti : manca pochissimo al via dei corsi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Gli interessati sono tanti e, soprattutto chi già lavora ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti ai nastri di partenza: manca davvero pochissimo al decreto del MUR che darà il via libera ai corsi per ottenere l'abilitazione ... (orizzontescuola)

Autoscuole: voucher Aspal nell´isola: Fino al prossimo 22 marzo le autoscuole della Sardegna possono iscriversi all’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei Corsi per le patenti superiori finanziati dall´Aspal CAGLIARI - La Camera di ...alguer

Sino al 22 iscrizioni autoscuole elenco soggetti abilitati: Fino al prossimo 22 marzo le autoscuole della Sardegna possono iscriversi all'elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei Corsi per le patenti superiori finanziati dall' Aspal. La Camera di ...ansa

PerCorsi abilitanti 60 e 30 CFU, docenti possono fare domanda a più Università per avere più possibilità: PerCorsi abilitanti ai nastri di partenza: manca davvero pochissimo al decreto del MUR che darà il via libera ai Corsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Pubblicato l’elenco dei perCorsi di ...orizzontescuola