Correggese | quarto successo di fila Brescello risorge con la Bagnolese

(Di domenica 3 marzo 2024) Nonostante i rinvii per maltempo riguardanti Prima, Seconda e Terza categoria, ieri si sono disputati ben cinque anticipi con quattro derby tra Eccellenza e Promozione, ma a livello di aspettative non si è verificata nessuna sorpresa:. Hanno vinto tutte le squadre che si presentavano in queste gare con più punti in classifica e quindi in posizioni superiori. Partiamo dall’Eccellenza, dove la(53) vince la quarta partita disuperando per 2-0 il Rolo (34). Decisivo un uno-due alla mezz’ora: al 30’ un rigore di Luppi e al 32’ il timbro di Leonardi. Il Rolo ha venduto cara la pelle e si è dovuto arrendere dopo sei partite disenza sconfitte. Ci ha provato il Montecchio (29) al cospetto della capolista Cittadella Vis Modena (62), ma i giallorossi hanno retto soltanto per un tempo. Nella ripresa, infatti, i ...