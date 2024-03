Corpi qui | cuori là | per 3 secoli a Vienna e Roma due funerali diversi A Trevi seppelliti i precordi dei Papi | all’Augustinekirche quelli degli Asburgo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024), palazzo del Quirinale, 27 agosto 1590. Muore Papa Sisto V, il marchigiano Filippo Peretti, che ha fatto costruire quel palazzo acquistando una antica villa che era stata di cardinali e facendolo trasformare nella residenza estiva dei Pontefici. Il medico chirurgo che lo aveva assistito da vivo porta il corpo nella sala del Balcone, quella che ancora oggi si affaccia sull’ingresso principale del palazzo e che durante i conclavi tenutisi lì veniva murata perché i cardinali non avessero rapporti con l’esterno. E procede con l’esecuzione non solo testamentaria di Sisto V, perché quelle disposizioni varranno da quel giorno per tutti i. Il corpo viene imbalsamato, e per farlo vengono tolti il cuore e gli organi interni (i cosiddetti “”), deposti in una urna separata in un liquido alcolico. Per Papa Sisto V si svolgeranno ...