Cordon bleu di patate | la ricetta che ha fatto impazzire tutti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 marzo 2024) Idisono forse il piatto preferito a casa mia. Me li chiedono spesso e gran voce, fortunatamente sono semplicissimi da preparare e riesco ad accontentarli con semplicità ed immediatezza. Gli ingredienti per realizzarli sono pochi e ci garantiscono un alimento genuino, sicuramente più di quello già pronto che possiamo trovare al supermercato. Per quanto riguarda il ripieno al formaggio, possiamo utilizzare quello che preferiamo, anche gli avanzi che troviamo in frigorifero, purché siano a pasta filata. Dovremo semplicemente affettarli finemente in modo che si sciolgano in cottura e sprigionino un sapore davvero succulento. Scamorza, caciotta, ma anche il filone di mozzarella per pizze,si prestano alla riuscita di questa. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al ...