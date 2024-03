Coppa Italia Femminile | Milan-Roma 0-1 | Haavi apre le marcature | LIVE News

Alle ore 12:30 si terrà il match tra Milan e Roma per la semifinale di Coppa Italia Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell , 25° trionfo in Coppa del Mondo : nessuna italiana come lei.Continua a leggere (fanpage)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via, si comincia! Diretta gol live score (3 marzo 2024): Anche nel girone B la domenica inizierà alle ore 14.00 con Lucchese Rimini, sfida tra le due semifinaliste deluse della Coppa Italia di Serie C, eliminate mercoledì sera, mentre alle ore 16.15 ci ...ilsussidiario

Pallavolo serie A3 – Coppa Italia, il Gabbiano s’inchina al Fano e dice addio al sogno della finale tricolore: Fano Il Gabbiano cede 3-1 ai padroni di casa dello Smartsystem Fano nella prima semifinale di Coppa Italia. Saranno quindi i marchigiani a giocare la finale oggi alle ore 18 contro Palmi (3-0 al ...vocedimantova

Fiorentina Juventus Women, tre assenze pesanti per Montemurro: Dovrebbe esserci per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Anche Grosso non è ancora a disposizione poiché è ancora impegnata nella Gold Cup col Canada.juventusnews24