Coppa Italia Femminile | Milan-Roma 0-0 | inizia il secondo tempo! | LIVE News

9-9 Doppia stoccata di Chamberlain, si torna in parità. 9-7 Ancora aggressiva Criscio, brava a prendere ... (oasport)

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell , 25° trionfo in Coppa del Mondo : nessuna italiana come lei.Continua a leggere (fanpage)

Sci: Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell: Per l'Italia in classifica, ostacolata dalla scarsa visibilità, anche Marta Bassino 15/a in 1.39.22, Roberta Melesi 18/a in 1.39.77, Laura Pirovano 22/o in 1.40.30 e poi la gardenese Teresa ...ansa

Pallavolo serie A3 – Coppa Italia, il Gabbiano s’inchina al Fano e dice addio al sogno della finale tricolore: Fano Il Gabbiano cede 3-1 ai padroni di casa dello Smartsystem Fano nella prima semifinale di Coppa Italia. Saranno quindi i marchigiani a giocare la finale oggi alle ore 18 contro Palmi (3-0 al ...vocedimantova

La Juventus su "X": "Semifinal matchday": Sul proprio account "X", la Juventus si sofferma sulla semifinale d'andata di Coppa Italia femminile contro la Fiorentina. Una trasferta non facile e piena di insidie per le ragazze bianconere, che ...tuttojuve