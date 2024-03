Coppa del Mondo di sciabola Le due squadre italiane più vicine a Parigi 2024 | donne quarte ad Atene | gli uomini quinti a Padova

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 3 marzo 2024)– Laazzurra si avvicina alla Qualifica Olimpica che sia per la squadra femminile che per quella maschile sarà decisa nell’ultima tappa valida percon le prove didelin programma il 17 marzo a Sint Niklaas per lee il 24 marzo a Budapest per gli. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Batum: Italia inizio promettente VersoTripla Vittoria Italiana alladeldiMedaglia di bronzo per Chiara Mormile nel Grand Prix dia ...