Controlli sul servizio di Sei Toscana | Cosa sta facendo il Comune?

(Di domenica 3 marzo 2024) Rifiuti ancora sotto i riflettori. A sollecitare l’intervento di Palazzo pubblico è l’interrogazione presentata da Progetto Siena e Pd suialdi Sei, che verrà discussa martedì in Consiglio comunale. L’atto, che vede come prima firmataria la consigliera Anna Ferretti, ricorda come lo scorso 5 febbraio l’amministrazione comunale avesse annunciato di "aver affidato alla società ’Gestione Ambientale’ di Arezzo ildi controllo sulle modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento strade da parte del gestore unico Sei". Ferretti evidenzia: "Ildovrà verificare il rispetto dello standard qualitativo dello spazzamento strade sia manuale che meccanizzato". E ancora: "Si tratta di un affidamento diretto di 7.200 euro più Iva ...