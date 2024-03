"Continuità al lavoro". Il sindaco si ricandida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Ha vinto le scorse amministrative con il 49,57% dei suffragi e non considera concluso il suo impegno. Così Francesco Perotti (nella foto),uscente di Dorno, scioglie le riserve e annuncia la sua intenzione di volersire alla prossima tornata sempre con la lista civica di centro-destra "In Comune per Dorno". "Riteniamo indispensabile dare unaamministrativa al paese – si legge in una nota della lista civica – per continuare con la competenza e l’entusiasmo che sono stati largamente espressi nel corso del mandato". "Ci ho riflettuto bene – conferma dal canto suo il primo cittadino – e ho deciso di sciogliere le riserve e accettare la candidatura. Metterò a disposizione del mio paese l’esperienza che ho accumulato in questi anni die ringrazio la mia lista per il sostegno e la fiducia ...