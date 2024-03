Consar Continua la maledizione del tie-break

(Di domenica 3 marzo 2024) Tinet 32 (26-24,25-19,15-25,20-25, 16-14) TINET PRATA : Scopelliti 6, Lucconi 22, Petras 14, Katalan 6, Bellanova 5, Terpin 16, De Angelis (L); Alberini, Baldazzi 1, Iannacone 2, Truocchio. Ne: Nikol, Aiello. All. Boninfante.RAVENNA: Orioli 16, Mengozzi 10, Bovolenta 26, Benavidez 16, Bartolucci 9, Mancini 3, Goi (L); Arasomwan, Feri 1, Russo 1. Ne: Chiella, Grottoli, Menichini, Falardeau. All. Bonitta. Arbitri: Santoro e Serafin. Note - Durata set: 34’, 27’, 27’, 29’, 21’. Pordenone: bv 7, bs 15, muri 11, errori 10. Ravenna: bv 2, bs 19, muri 13, errori 11. Succede di tutto al PalaCrisafulli di Pordenone tra Prata e: alla fine vincono i padroni di casa 3-2 e Ravenna perde il suo quarto tieconsecutivo dopo aver rimontato uno svantaggio di 0-2 e sprecato ben 3 match ball. ...

