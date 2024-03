Consandolo e Casumaro in cerca di riscatto Comacchiese al ’Raibosola’ col Felsina

(Di domenica 3 marzo 2024) Trasferta (ore 14.30) a Castelbolognese, in provincia di Ravenna, per il Mesola, che sta ritrovando la confidenza con il gol. "Siamo in ripresa rispetto al rendimento stentato di inizio anno – dice il presidente castellano Massimo Modena – siamo molto fiduciosi di allungare la striscia positiva, pur senza sottovalutare lo Sparta, squadra scomoda e in salute". Pensa positivo anche il direttore sportivo Edoardo Biondi: "Arriviamo da quattro risultati utili consecutivi e siamo reduci dalla vittoria di prestigio a spese della Valsanterno, una squadra fortissima. Contro la formazione imolese abbiamo disputato la miglior partita del 2024, non sarà facile ripetersi. All’andata ci siamo imposti di misura con lo Sparta, ha attraversato una fase complicata ma si sta riprendendo, trascinata dai gol di Battiloro, capocannoniere dello scorso campionato con 23 gol. Altro fattore che può incidere è ...

