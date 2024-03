“Conosco la data della mia morte | l’importante è che succeda a maggio Paolo Fox? L’ho portato io in tv poi non l’ho più sentito” | le parole di Branko

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Iolamia“., il più noto astrologo italiano, spiazza tutti e per una volta parla di previsioni che non riguardano gli altri, bensì se stesso. Lo fa in una lunga intervista concessa a Fanpage, e aggiunge: “Quella forse è la previsione più facile, anche se noi in astrologia non facciamo queste cose. Ma un giorno stavo guardando gli astri, li studiavo per un’altra questione e sono arrivato a quella fatidica. Ma comunque ci sono almeno altri dieci anni buoni.è che, questo sì”., 80 anni ad ottobre 2024, precisa che però non riserva questo tipo di previsione a chi glielo chiede, quindi se lo incrociate per strada sappiate che vi risponderà a tutto ma ...