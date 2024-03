Condò | “Milan? Clamoroso che abbia avuto così tanti infortuni”

Alle ore 12:30 si terrà il match tra Milan e Roma per la semifinale di Coppa Italia Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

La direzione di Lazio-Milan costa caro a Marco Di Bello, sospeso per la seconda volta in stagione dopo l’episodio in Juventus-Bologna. Gli errori commessi ... (napolipiu)