Condannato a 6 Anni lo Zio per Abusi su Nipotina Minorenne

(Di domenica 3 marzo 2024) L'Aquila - Una sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Avezzano nei confronti di uno zio, ritenuto colpevole di violenza sessuale sulla propria. L'uomo, di 42, è statoa una pena di seidi reclusione per gliperpetrati nei confronti della giovane vittima, che all'epoca dei fatti aveva solamente 10. Il verdetto è stato emesso dopo un'attenta valutazione della corte presieduta dal giudice per l'udienza preliminare, Mario Cervellino, il quale ha riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di violenza sessuale. La decisione segue le richieste del pubblico ministero, il procuratore Maurizio Maria Cerrato, che aveva chiesto una pena di seie otto mesi per l'accusato. Gli ...