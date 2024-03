Concorsi scuola 2024 | già probabili 10 00 posti non assegnati | a settembre ottobre aggiunti al secondo bando di 24 000 posti Chi partecipa

(Di domenica 3 marzo 2024) Con il decreto PNRR pubblicato il 2 marzo in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Istruzione interviene anche sul reclutamento. Con l’articolo 14, comma 7 si autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito a utilizzare iresiduali dalle singole procedure concorsuali per le successive assunzioni tra ile il 2026, così da rispettare il target di 70mila nuove immissioni in ruolo previsto dallo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza L'articolo .

I Concorsi per l'assunzione in ruolo dei docenti sono "uno dei tanti passaggi per colmare i vuoti di organico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del ... (orizzontescuola)

Concorsi scuola 2024: la prova scritta dei bandi DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia primaria sarà svolta nei giorni 11 ... (orizzontescuola)

Concorsi scuola : nel mese di marzo si svolgerà la prova scritta per le procedure di cui al DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria e DDG n. 2575. Le date ... (orizzontescuola)

Carabinieri: al via concorso per ufficiali del ruolo tecnico, come partecipare: I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la scuola Ufficiali Carabinieri, ...cn24tv

Arzachena, all’istituto alberghiero è sfida tra bartender: vince la 15enne Anna Esca: Arzachena. Le studentesse e gli studenti dell’ istituto alberghiero di Arzachena si sono di nuovo sfidati a suon di aromi e colori ben bilanciati. L ’Ipsar Costa Smeralda, nei giorni scorsi, ha infatt ...lanuovasardegna

Caccamo Tutto pronto per la 27° edizione del concorso nazionale per giovani musicisti: Tutto pronto per la 27° edizione del concorso nazionale per giovani musicisti “Premio Benedetto Albanese”. L’evento è promosso dall’associazione Amici della musica “B. Albanese” che da 29 anni si occu ...esperonews